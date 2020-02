Orrico: “Inter con il morale a mille, sembrano animali da combattimento. Stasera è favorita”

Non è il derby e non è neanche la Lazio, ma questa sera l’Inter si gioca un obiettivo importante per la sua stagione: la Coppa Italia. I nerazzurri tornano in semifinale dopo la stagione 2015/2016 e portare a casa un trofeo sarebbe molto importante per il futuro di questa società che sta crescendo a macchia d’olio.

Al Meazza stasera i nerazzurri affronteranno il Napoli, e l’ex tecnico interista Corrado Orrico ai microfoni di TMW Radio ha analizzato così il match: “L’Inter viene da una vittoria rocambolesca con il morale a mille. Il Napoli viene da una sconfitta. I periodi e le partite incidono molto sul morale delle squadre. È un aspetto importante. L’Inter è assolutamente la favorita. Lukaku in campo? Quando una squadra vince e un attaccante fa gol, l’attaccante può giocare anche tre volte a settimana. Lukaku è una forza della natura e ha il morale altissimo, gli riesce tutto quello che fa. Davanti all’Inter bisogna levarsi il cappello.Hanno una ferocia impressionante e sembrano animali da combattimento”.



