UFFICIALE – Daniel Osvaldo torna di nuovo in campo: c’è la firma con il Banfield

Da calciatore a rockstar e ora di nuovo calciatore. Sul fatto che Pablo Daniel Osvaldo non sia stato mai un personaggio scontato ci sono sicuramente pochi dubbi. L’attaccante ha rimesso ai piedi gli scarpini e “appeso la chitarra al chiodo”, decidendo di tornare in campo dopo 4 anni di inattività. Destinazione? Il Banfield, club che milita nella prima divisione argentina. L’ultima esperienza, per l’ex, tra le tante, dell’Inter, proprio in Argentina con la maglia del Boca Juniors.

A dare l’ufficialità all’operazione, lo stesso club argentino attraverso il proprio profilo Twitter, che ha annunciato la firma di Osvaldo per un anno. L’attaccante, che ha collezionato anche 14 presenze e 4 gol con la Nazionale italiana, raggiungerà il club già nel precampionato.

