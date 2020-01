Ottavio Bianchi: “Conte sta facendo un ottimo lavoro. Inter consapevole di poter vincere lo scudetto”

Ma lo scudetto si può programmare?

“Le faccio un esempio: quando arrivai a Napoli nel 1985 a me e Allodi chiesero di fare qualcosa in più di una salvezza anticipata. Le ricordo che l’anno precedente il Napoli del primo Maradona si era piazzato 8° e l’anno prima ancora si era salvato con un punto in più della terzultima: era una squadra di quella fascia lì. Al primo anno il mio Napoli arrivò 3° dietro Juventus e Roma, l’anno dopo vincemmo lo scudetto. Per rispondere alla sua domanda: uno scudetto non si programma, ma si programma un percorso. E l’Inter lo sta facendo”.

Come giudica i nervi tesi di Conte dopo il pareggio a San Siro col Cagliari?

“Bisogna essere dentro a certi contesti per capire cosa scatta, ho letto che non stava bene fisicamente”.

Lei non pensa che sia un segno di debolezza reagire così?

“Diciamo che quando sei sicuro della macchina che guidi, se buchi una gomma o becchi una buca non fai tante storie; ma questo lo dico da fuori, ripeto: bisogna viverle da dentro certe situazioni”.

Chi lo vince lo scudetto?

“Non lo so. Diciamo che la Juve che ha dettato legge per otto anni consecutivi oggi non dà l’impressione di essere una macchina da guerra imbattibile. Anche il fatto che subisce troppi gol, con una media di uno a partita, mi sembra un segnale poco positivo. Per questo Inter e Lazio hanno il dovere di crederci fino in fondo e sono sicuro che sarà lotta a tre fino alla fine. Forse stiamo vivendo una fase di passaggio, di sicuro ciò contribuisce a rendere il nostro campionato più bello”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!