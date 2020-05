GdS – Ottimismo sulla ripresa del campionato: giovedì il via libera con Spadafora?

Filtra ottimismo sulla ripresa del campionato, nonostante alcuni nodi da sciogliere nel Consiglio di Lega in programma per oggi. La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sui tre fronti da superare nel vertice di giovedì tra le componenti del mondo del calcio ed il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: indicazioni del Comitato tecnico scientifico, ostacolo tv ed opposizione di calciatori ed allenatori.

In primis, c’è da considerare un cambio di rotta rispetto all’ultimo meeting, per quanto riguarda il protocollo del Cts: se nel precedente incontro c’era stata una sostanziale bocciatura (con tanto di correzione, sull’isolamento della squadra), giovedì si va verso un via libera da entrambe le parti. Inoltre, non è da sottovalutare la situazione epidemiologica: la curva dei contagi si è attenuata, con le indicazioni sanitarie che, dunque, sono rimaste pressapoco invariate.

Oltre alle problematiche legate agli accordi televisivi, inoltre, c’è da superare l’ostacolo calciatori/allenatori. All’orizzonte non ci sono accordi pacificatori dopo la rottura degli ultimi mesi, con il presidente dell’Aic Damiano Tommasi sul piede di guerra; lo riferisce il suo vice, Umberto Calcagno: “Per quanto riguarda le norme di iscrizione ai campionati non si riescono a trovare soluzioni condivise: spostare il controllo dei pagamenti degli emolumenti rischia di lasciare molti calciatori senza stipendio per cinque mesi. Fare le cause sui pagamenti degli stipendi di marzo e aprile non è la chiave giusta per noi“.

