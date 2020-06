“Our boys arrive at Appiano with a new look”: ecco le nuove mascherine dell’Inter

L’emergenza sanitaria del Coronavirus, diventata poi vera e propria pandemia, ha dettato una serie di misure di sicurezza che tutte le persone devono tener conto. Anche nel mondo del calcio le restrizioni sono tante e i giocatori sono costantemente sotto controllo. Una novità di questo periodo particolare sono sicuramente le mascherine, che ormai tutti sono abituati ad indossare.

Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, l’Inter ha reso pubbliche le nuove mascherine arrivate ad Appiano Gentile. “Our boys arrive at Appiano with a new look”, ha postato la società nerazzurra, mettendo in evidenza lo stile originale delle mascherine appena arrivate in casa Suning. Degli esagoni neri, alternati ad altri azzurri, che riempiono uno sfondo bianco: è questo il design scelto per il nuovo look.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!