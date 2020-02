Padelli ‘respinge’ Viviano: ottimismo sul rientro di Handanovic, l’italiano non verrà tesserato

Sarà solo questione di una decina di giorni, al termine dei quali l’Inter potrà finalmente riabbracciare Samir Handanovic. Il portiere sloveno è andato ko per un’infrazione al mignolo prima del match contro l’Udinese, ha saltato il derby e non ci sarà nemmeno contro la Lazio. Out anche per la trasferta con il Ludogorets, lo staff medico nerazzurro, scrive Tuttosport, ne prevede il rientro tra il match di campionato contro la Sampdoria e il ritorno in Europa League.

Nel frattempo, proprio in virtù di questa condizione, l’Inter ha deciso di non tesserare lo svincolato Viviano. Come già anticipato dal suo procuratore nella giornata di ieri, i nerazzurri faranno affidamento su Daniele Padelli fin quando il capitano non tornerà disponibile.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!