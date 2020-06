Padovan: “Il Napoli in balia dell’Inter per gran parte della partita. Ospina è stato decisivo”

La prima partita dei nerazzurri dopo il lockdown è terminata con un pareggio. Al San Paolo si è vista una buona Inter, che è partita subito forte con il vantaggio di Christian Eriksen direttamente da calcio d’angolo dopo due minuti di gioco. I partenopei hanno sfruttato la prima vera occasione da gol, firmando il pareggio con Dries Mertens. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Giancarlo Padovan ed ha fatto un’analisi attenta di quanto accaduto.

Queste le sue parole: “L’Inter ha giocato sicuramente meglio del Napoli. I partenopei avevano il vantaggio di aver vinto la gara di andata a Milano e non è di certo un vantaggio da poco. Stasera ha fatto benino nel secondo tempo, ma nel primo è stato in balia dell’Inter, così come nel finale di gara. Però le gare si decidono anche così. Ospina è stato decisivo, sia per le grandi parate che per il lancio sul gol di Insigne. E’ sicuramente tra i migliori in campo”.



