Padovan: “Le porte chiuse favoriscono l’Inter. Eriksen non è Vidal”

Intervenuto in diretta negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha detto la sua sul momento che sta vivendo l’Inter di Antonio Conte, parlando della sfida di ritorno di Europa League e del big match di domenica sera contro la Juventus:

TITOLARI O TURNOVER? – “Il turno dell’Inter credo sia andato, con la squadra che ha ipotecato il passaggio già in trasferta. L’unica incognita è Lukaku: giocherà o non giocherà? Io credo di si, a meno che Conte non abbia altri piani”.

ERIKSEN O VIDAL? – “Eriksen me lo aspetto titolare con la Juve, ma è una sensazione mia, perché se dovessi basarmi solo sulle parole di Conte probabilmente direi di no. Il calciatore deve aumentare sicuramente l’intensità, di sicuro non è Vidal, perché Vidal lo abbiamo visto ieri sera, è sangue e arena, mentre il danese è un tipo diverso di calciatore”.

FATTORE CAMPO – “Sicuramente conta, perché la Juve in quel fortino ha perso cinque partite complessivamente. Le porte chiuse favorirebbero l’Inter, perché non avrebbe la pressione del pubblico avverso”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!