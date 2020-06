Il padre risponde a Lautaro: “Sono senza parole. Uno dei migliori doni per un genitore”

Mancava all’appuntamento con il gol da qualche partita. Non che nessuno, a parte qualche giornale, glielo abbia fatto pesare. Lautaro Martinez ha scelto un giorno speciale per tornare ad esultare dopo una rete. Il giorno della festa del papà in Argentina. La maglia celebrativa era già pronta, sotto quella da gara. Dopo aver insaccato il pallone per la rete del 2-0, Lautaro ha festeggiato, mostrando la scritta “Feliz día papá”, celebrando così il padre che non ha esitato a rispondere. Infatti tramite il social Instagram ha voluto ringraziarlo scrivendo “quale miglior regalo potevo chiedere”, con la foto del figlio che esulta.

Inoltre, proprio il giorno dopo la partita, lo stesso papà del giocatore è stato intervistato dal sito Racingdealma al quale ha detto: “È stato qualcosa di sorprendente, ma allo stesso tempo senza eguali. Mi ha lasciato senza parole. A volte si sogna di queste cose, ma quando accadono e le vedi … ti lasciano paralizzato. Per ogni genitore penso che sia uno dei migliori doni che uno ha. può ricevere”.

