Paganin: “Con il giusto mercato si può allentare il gap con la Juve. Lukaku in forma strepitosa”

Antonio Paganin, ex difensore nerazzurro, si è espresso ai microfoni di Radio Sportiva per quanto riguarda la situazione attuale dell’Inter, tanto impegnata in campo quanto sul fronte mercato.

Su Lukaku: “La sua forma strepitosa? Grazie al modulo e alla forte volontà dell’allenatore di portarlo a Milano. E’ un giocatore che sa giocare benissimo a fianco di Lautaro e tutta la squadra ne trae beneficio. Sa lavorare al di fuori dell’area di rigore ed è molto rapido e veloce. Non è semplice perché deve stare bene fisicamente nell’arco dei 90 minuti“

Sulla corsa al campionato: “L’Inter sta facendo bene e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E’ riuscita ad arginare l’Atalanta, una squadra che imprime un’intensità che gli altri non riescono a dare. Le altre squadre sono andate tutte sotto. Sono curioso di vedere cosa uscirà ora dal mercato, perché il gap con la Juve potrebbe essere colmato del tutto“

Sullo scambio Politano-Spinazzola: “Tra Roma e Inter ci guadagna l’Inter perché Politano come seconda punta era tagliato fuori e Spinazzola è l’elemento giusto per la sua duttilità“.

