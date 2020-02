Paganin: “Conte deve alzare l’asticella in Europa. Bilancio Inter? Aspettiamo i risultati”

A pochi istanti dal fischio d’inizio di Ludogorets-Inter, sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore nerazzurro Massimo Paganin è intervenuto per fare più che altro un resoconto di quanto osservato da vicino in questi primi mesi di Antonio Conte. L’ex difensore, infatti, è spesso opinionista presso la tv ufficiale del club interista negli studi delle partite che vengono allestiti in ogni pre e post-gara sia in campionato che nelle coppe.

Tornando sulla stagione interista, ecco le impressioni di Paganin: “Sarà importante il risultato di fine anno. E’ vero che vuole tornare ad essere un club di rilevanza europea, non sarà facile perché deve passare in un percorso di crescita che riguarda tutto l’ambiente. Forse hanno calcolato il rischio, ora l’asticella si è alzata ma bisogna farlo ancora di più. Vince poco in Europa Conte? E’ vero, l’asticella deve alzarla anche lui. La pressione se la mette da solo, ha bisogno di fare un percorso di crescita anche lui. Deve vincere a livello internazionale per arrivare al livello dei grandi. E’ un passaggio d’obbligo. Gioca con un 3-5-2 un po’ fermo in alcuni punti, ma ci sta lavorando”.

