Paganin: “Conte ha buttato al vento una grande occasione. Il gioco dell’Inter è monocorde”

E’ stata una prestazione per certi versi deludente quella messa in campo ieri sera dall’Inter contro la Roma. I nerazzurri, al netto degli errori arbitrali commessi durante il corso del match, non hanno mai dato l’idea di avere completamente in mano il pallino del gioco, complice anche una buona Roma in diverse fasi della gara. Intervenuto nel pomeriggio sulle frequenze di TMW Radio, l’ex difensore nerazzurro Antonio Paganin ha criticato ancora una volta il gioco fin troppo prevedibile espresso dalla formazione interista, sottolineando il rammarico per la grande opportunità sfumata in campionato. Le sue parole:

Come valutare Sarri e Conte?

“La Juventus aveva un obiettivo importante che è il campionato. L’Inter aveva l’ingresso in Champions e la premessa di gettare le basi per il futuro. L’Inter ha buttato il campionato, perché ha buttato dei punti al vento. Bastava un minimo di continuità e invece c’è rammarico. Ci sono delle responsabilità, è evidente. Quando mai ritroverai una Juve così?”.

L’Inter aveva un compito più facile rispetto a Sarri?

“Le sue dichiarazioni sono per mascherare un mezzo flop. Era un’opportunità importante questa. Quando ti ricapita una Juve così? Serviva più costanza”.

Come valutare Eriksen?

“Se non può venire Vidal, devi avere un piano B ma Eriksen non è un signor nessuno. L’Inter gioca sempre monocorde, serve avere un’alternativa al proprio modulo principale. Fonseca invece ha girato la squadra come un guanto e ha cambiato identità alla sua Roma”.

