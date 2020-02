Paganin: “Nessuno pensava che Conte potesse colmare il gap con la Juve in così poco tempo. Ora deve portare a casa un trofeo”

La vittoria contro il Ludogorets ha riportato un po’ di tranquillità nell’ambiente nerazzurro dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Lazio, e per l’occasione ha anche avuto modo di sbloccarsi Christian Eriksen, acquisto di punta del mercato invernale dell’Inter. Intervistato da Calciotoday.it, l’opinionista ed ex difensore nerazzurro Massimo Paganin ha detto la sua su quanto visto nell’impegno di Europa League:

“Un po’ di fatica nel primo tempo, dipesa dal turnover, poi vittoria agevole, come da copione. Eriksen? Secondo me è un top-player, diverso dagli altri danesi che sono soprattutto fisici. L’ex Tottenham calcia indifferentemente con entrambi i piedi, è molto intelligente sotto il profilo tattico, capace di fare l’ultimo passaggio e di segnare. È la vera arma in più soprattutto quando difronte ci sono squadre chiuse. Rispetto al 3-5-2, con lui Conte ha un’alternativa in più e la possibilità di giocare con il trequartista in alcune gare, purché sia convinto di cambiare un modulo finora affidabile”.

Ha poi detto la sua sul tecnico nerazzurro: “Conte deve portare a casa almeno un trofeo tra scudetto, Coppa Italia ed Europa League, sotto questo profilo sicuramente ha più pressione, ma è abituato a conviverci. Se però non arrivasse alcun titolo, non sarebbe un fallimento. Nessuno pensava che l’allenatore potesse colmare in così breve tempo il divario con la Juventus, a mio avviso ancora favorita per il campionato”.

