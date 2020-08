Paganin: “Conte? Non mi spiego la sua uscita. Parole che creano tensione in vista di una partita importante”

In molti non sono riusciti nelle ultime ore a dare una spiegazione alle parole di Antonio Conte. Il tecnico leccese, quasi inspiegabilmente dopo aver conquistato il secondo posto in classifica, si è scagliato contro la società al termine del successo contro l’Atalanta. L’ex difensore nerazzurro Massimo Paganin, intervistato sulle frequenze di TMW Radio, ha spiegato le possibili ripercussioni che tali parole potrebbero avere in vista della gara secca dell’Inter contro il Getafe in Europa League. Le sue dichiarazioni:

Che ne pensa dello sfogo di Conte?

“Ancora non si è sentito nessuno dalla dirigenza, ma forse perché c’è una sfida di EL a preparare. Non riesco a spiegarmi la sua uscita. Se fosse stata costruttiva, avrebbe parlato nelle dovute sedi con chi doveva. Solo Conte sa cosa non è andato bene nella stagione. Ci sono dei punti da smussare, non da cambiare completamente. Se sei arrivato secondo, vuol dire che si è lavorato bene comunque. Si deve lavorare per vincere, per migliorare, non si può distruggere tutto. Così costringi la società a prendere delle decisioni. E non penso che non possa accadere qualcosa dopo una presa di posizione così netta”.

Ci possono essere ripercussioni anche all’interno della squadra?

“Si crea una tensione importante, così come in ogni altro ambito lavorativo. La bravura dell’allenatore sarà quella di isolare il più possibile la squadra, perché ci si gioca una competizione importante. Sarà una partita secca e non si potrà rimediare a certi problemi dopo qualche settimana”.

Ci crede alla voce di Allegri all’Inter?

“Si adatta abbastanza bene agli uomini che ha ha disposizione e poi costruisce da lì il suo gioco”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<