Paganin: “Contro il Napoli si è inceppato qualcosa. Difesa a 4? Solo in emergenza”

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, l’ex calciatore interista Massimo Paganin ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri contro il Napoli. Un passo indietro rispetto alle ultime gare giocate dalla Beneamata, con l’ostacolo Lazio già sullo sfondo e pronto a dare filo da torcere all’undici di Conte.

NAPOLI – “Qualcosa ieri sera si è inceppato, ma solo contro il Napoli perché con Udinese e Milan ha disputato delle buone partite. Arrivati a questo punto del campionato le squadre si conoscono e sanno come contrastarsi. Le energie psicologiche spese nel derby hanno fatto sì che la squadra si presentasse un po’ spenta in Coppa Italia. Il Napoli poi ha fatto molto bene. E’ un avversario di qualità. Difesa a quattro? Solo in emergenza”

ERIKSEN – “Non credo che un giocatore da solo possa fare la differenza, ma Eriksen penso possa portare grande qualità all’Inter. Conte sta aspettando un po’ prima di inserirlo in pianta stabile perché il suo sistema di gioco prevede dei movimenti che vanno assimilati. Evidentemente non riesce ancora a dare quello che gli chiede Conte, ma per caratteristiche può cambiare la partita in corso d’opera”

CONTRO LA LAZIO – “Ieri i nerazzurri hanno trovato una squadra che ha chiuso gli spazi, mentre contro la Lazio sarà una gara diversa. I biancocelesti giocheranno in maniera speculare rispetto all’Inter, a viso aperto”

JUVENTUS – “Logicamente c’è ancora distanza, una squadra che ha vinto gli ultimi otto campionati è importante soprattutto a livello mentale. La qualità della rosa ha pochi eguali a livello europeo”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!