Paganin difende l’Inter: “Il processo non sta in piedi. Tra le quattro è stata la squadra migliore”

E’ vero è sfumato un obiettivo importante sabato sera contro il Napoli, ma la partita del San Paolo ha lasciato un’Inter viva, una squadra che dopo tre mesi di stop regge bene il campo e fisicamente è quasi al top. Le critiche che sono piovute nei giorni di post-partita non sono piaciute a molti tifosi.

Ai microfoni di Radio 24 durante Tutti Convocati, anche l’ex calciatore Massimo Paganin si è schierato con Antonio Conte: “Ho visto la partita già due volte ed ho rivisto i numeri: il processo non sta in piedi. Tra le quattro semifinaliste l’Inter è quella che ha espresso il miglior calcio propositivo, con determinazione e convinzione. La partita era difficile e si può riassumere in quei 30 secondi quando c’è stato il gol del Napoli. Quello fa parte del percorso di crescita. Sono errori che si fanno nella fase di preparazione quando tutto si deve mettere al posto giusto”.

Continua: “Un possesso di palla quasi del 70%, percentuale di passaggi riusciti del 90%. Manca qualcosa ma il passaggio si fa quando uno vince. Solo lì si acquista la consapevolezza e lui deve lavorare. Ora è venuta meno una competizione, la fortuna è che non si sovrappongono campionato ed Europa League. Potrà concentrarsi su entrambe”.



