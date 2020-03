A. Paganin: “Derby d’Italia? Juventus senza pubblico, Inter con Handanovic. Vi spiego cosa deciderà la gara”

Tanto tuonò che, alla fine, piovve lo stesso: si è fatto un gran daffare affinché non si disputasse Juventus–Inter a porte chiuse che la soluzione – alla fine – è stata quella di giocarla comunque a porte chiuse, ma con una settimana di ritardo. Di questo e altro ha parlato Antonio Paganin, ex giocatore dell’Inter, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, in vista del derby d’Italia di domenica sera: “La Juve non potrà contare sulla forza dello Stadium e col Lione non ha brillato anche se ovviamente se la giocherà al ritorno – ha dichiarato – C’è comunque per i bianconeri questo vuoto di dieci giorni e non si sa come si ripresenterà in campo. L’Inter deve vincere per restare in corsa, oltretutto dopo la campagna acquisti di gennaio non potrà certo accontentarsi del terzo posto. Peraltro dovesse perdere, sarebbe un ko che peserebbe dopo aver perso con la Lazio”.

Contro la Juventus, l’Inter recupererà una pedina di assoluta importanza, come Handanovic: “Sì, anche se le critiche a Padelli sono state ingiuste anche perché veniva da un periodo in cui non aveva mai giocato – continua Paganin – E’ chiaro che Handanovic ha carisma, qualità, è il capitano. Conte recupera un giocatore fondamentale”. Infine, sui possibili protagonisti dell’Inter nella partitissima: “Potrei dire la coppia d’attacco ma credo che sarà fondamentale il modo in cui Conte gestirà i cambi, perché li ha. Ripeto, la Juve arriva da dieci giorni di buio e non si sa come sarà. L’Inter deve far risultato, è l’ultimo treno per non sganciarsi dalla lotta Scudetto”.

