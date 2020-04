Paganin: “Lautaro-Griezmann? Il francese è il top. Contratti Serie A, serve chiarezza”

Massimo Paganin ha parlato ai microfoni di TMW Radio, in un’intervista a tinte nerazzurre. L’ex difensore, che ha militato nell’Inter dal 1993 al 1997, ha approfondito il tema del calciomercato, legato alla figura di Lautaro Martinez. L’allenatore è rimasto colpito dai progressi dell’argentino e ha detto la sua sulle voci che vogliono uno scambio con Antoine Griezmann. Inoltre, ha espresso un parere sulla situazione del calcio connessa alla spinosa questione dei contratti dei calciatori.

SCAMBIO LAUTARO-GRIEZMANN – “Guardando al curriculum, Griezmann è un calciatore di livello assoluto, che forse meritava il Pallone D’oro quando la Francia ha vinto il Mondiale. Fa la differenza, al Barcellona non si sta trovando benissimo, ma capita in un’annata. Lautaro? Nessuno credeva nella sua esplosione quest’anno. L’Inter non si aspettava potesse avere fin da subito questo impatto e neanche l’intesa con Lukaku. Sarà difficile, ma nel calcio non si può dire mai. Griezmann darebbe spessore allo spogliatoio, sarebbe un valore aggiunto. Eventualmente, sarebbe l’opportunità di aggiungere qualcosa ancor di più ad un’ottima rosa. Griezmann si adatterebbe bene alla posizione che ora ha Lautaro”.



QUESTIONE CONTRATTI – “Si sta creando tanta confusione. Posso solo immaginare cosa sta accadendo tra gli addetti ai lavori. Credo si debbano trovare al più presto delle linee guida chiare e semplici da seguire. La parola d’ordine ora è flessibilità. E’ un qualcosa senza precedenti, dovremo capire quale sarà il modo per risolvere la questione. Siamo stati i primi a chiudere e bloccare il campionato, ci saranno tempistiche diverse anche sulle riaperture, ma ad un certo punto bisognerà riallinearsi. Fifa e Uefa dovrà adattarsi nel minor tempo possibile”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!