Paganin non si sbilancia: “L’Inter deve fare uno step in più”

Antonio Paganin ha parlato a TMW Radio sul futuro dell’Inter: dalla ripresa del campionato fino al mercato con la grana Lautaro Martinez a tenere banco.

Paganin ha iniziato con la questione più spinosa, ovvero Lautaro: “Sarà la questione più importante da sistemare. Se ci sarà la cessione, si deve capire chi sarà il sostituto. Timo Werner può essere adatto. Ma servirà poi qualche altro intervento”. L’ex difensore ha parlato anche del suo reparto esternando preoccupazioni su Godin sul fatto che “non ha mantenuto le attese”.

In futuro poi Paganin vorrebbe Eriksen al centro del progetto: “Servirebbe una linea a quattro dietro per valorizzare Eriksen nel ruolo di trequartista. Dovranno fare uno step in più, a gennaio qualcosa hanno fatto e il lockdown ha fermato tutto”. In conclusione poi ha voluto dire la sua anche sulla situazione del campionato: “Prenderemo il protocollo della Germania e lo adatteremo a noi. I mancati introiti tv potrebbero incidere sulle sorti dei club. Le società si troveranno in difficoltà senza i soldi degli sponsor”.

