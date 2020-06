Paganin ricorda la sua Inter: “Vincere la Coppa Uefa con mio fratello fu incredibile”

Massimo Paganin è stato raggiunto dai microfoni di TMW Radio ed è stato protagonista di una lunga intervista. L’ex difensore dell’Inter, in cui ha giocato tra il 1993 e il 1997 collezionando 107 presenze, ha ricordato i momenti più belli vissuti a Milano. Tra le esperienze più significative della sua carriera, c’è la vittoria della Coppa Uefa nella stagione 1993-1994 e le partite giocate insieme al fratello Antonio, anche lui ex nerazzurro.

ESORDIO CON L’INTER – “Stavo iniziando i primi passi, c’erano giocatori e persone importanti che sono riusciti a farmi crescere. Tornassi indietro, lo vivrei con più gioia e tranquillità. Con quella tensione addosso, non ti godi il momento. Ho avuto un bel rapporto con Beppe Bergomi, è stato il simbolo dell’Inter per tanto tempo. Difetti in lui non ne trovo, è una persona onesta, sincera”.

VITTORIA DELLA COPPA UEFA – “E’ stata una sensazione fantastica. Mi ricordo un San Siro stracolmo, una emozione incredibile. Difficile da dire, si cerca di vivere quei momenti e non riesci a capire bene. E’ stato molto originale vincerla insieme a mio fratello: due fratelli che hanno la possibilità di vincere un trofeo così è un privilegio. Abbiamo giocato anche contro, ma siamo professionisti e quello che succede sul campo rimane lì”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!