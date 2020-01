Paganin: “Serve restare lucidi nei finali di gara. In Coppa Italia l’Inter potrà risollevarsi”

Ai microfoni di Inter TV, l’ex calciatore interista Massimo Paganin ha analizzato il pareggio maturato a San Siro dall’Inter contro il Cagliari. Vantaggio di Lautaro, poi espulso, e pareggio di Radja Nainggolan, l’ex di giornata. L’ex nerazzurro analizza con questi termini la sfida casalinga della Beneamata.

“Contro il Cagliari arriva il secondo pareggio consecutivo dopo una partita complicata e in una gara con degli episodi importanti a favore dell’Inter che andavano sfruttati nel migliore dei modi. Dopo essere passata in vantaggio, la Beneamata è stata raggiunta per la seconda volta di fila pur subendo solo due tiri in porta. La squadra continua a crescere ma raccoglie meno di quanto costruisce. L’importante è restare lucidi ed evitare gli atteggiamenti visti a fine partita: già in Coppa Italia l’Inter di Conte potrà uscire sin da subito da una situazione particolare”. Questa l’analisi tracciata da Massimo Paganin sul pareggio maturato a San Siro dall’Inter contro il Cagliari. Una situazione da cancellare già in Coppa Italia, inseguendo il ritorno al successo.

