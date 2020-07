Paganin sull’Inter: “Conte è arrabbiato per i punti persi per strada. Eriksen? Situazione anomala”

Massimo Paganin, ex calciatore nerazzurro, ha parlato durante la trasmissione Tutti Convocati di Radio24 della curiosa situazione dell’Inter, clamorosamente tornata in corsa per lo scudetto nonostante i molti punti persi contro le piccole nella ripresa post quarantena.

Paganin ha dichiarato: “L’Inter potrebbe arrivare momentaneamente a meno tre questa sera e mettere pressione ai bianconeri, sarà fondamentale l’approccio alla gara contro la Roma. Conte voleva di più dalla squadra e anche da se stesso, pensava di poter spremere il meglio dai suoi uomini, si aspettava di più in generale. Essere così vicini nonostante tutti i punti buttati di recente non fa che accrescere il rammarico e il disappunto di Conte. Si poteva essere molto più in gioco di ora”.

“Se guardiamo i risultati delle ultime stagioni, l’Inter sta comunque facendo bene, migliorando sensibilmente. Non bisogna essere eccessivamente critici, è un progetto in evoluzione. Eriksen? Il 3-5-2 non prevede un giocatore con le sue caratteristiche, nonostante il mister imposti il gioco in maniera molto offensiva. La sua situazione è anomala, deve ancora trovare la sua reale dimensione in squadra”.

