CdS – Le pagelle di Juventus-Inter: Handanovic provvidenziale, bene Brozovic. Lukaku inconsistente, Bastoni stecca

In una serata buia, resa ancora più opaca dall’assenza della tifoseria all’Allianz Stadium, l’Inter si arrende ad un secondo tempo ben giocato dalla Juventus e scopre tutti i propri limiti. Soprattutto in termini di personalità, Antonio Conte si sarebbe aspettato qualcosa in più dai suoi uomini chiave. Riprendendo le pagelle del Corriere dello Sport di questa mattina, ad esempio, i due attaccanti Lukaku e Lautaro sono risultati tra i peggiori in campo, beccandosi rispettivamente due 5.

Altra brutta prestazione è stata quella di Alessandro Bastoni, preferito a Godin nella difesa a 3 nerazzurra. 5.5 per Vecino e Roberto Gagliardini che hanno sofferto il palleggio del centrocampo juventino. Il quotidiano sportivo romano ha poi concesso il 6 pieno per Skriniar, de Vrij, Barella, Eriksen e Young. In assoluto, invece, i migliori in campo designati dal Corriere dello Sport sono stati Candreva, Handanovic e Brozovic premiati con il 6.5.

