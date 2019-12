L’agente Pagliari: “Vidal? Difficile trattenerlo se vuole andar via. Mercato Inter pensato per lo scudetto”

Stando ai nomi che sono circolati nelle ultime settimane in orbita Inter, è chiaro che rispetto alle sessioni invernali di anni passati vi è stato un netto ed evidente cambio di marcia. Il club nerazzurro sta finalmente ritornando a pensare in grande, galvanizzato del resto da una prima parte di stagione che sin qui è andata ben oltre le aspettative e probabilmente anche oltre gli obiettivi di classifica che la dirigenza si attendeva arrivati a questo punto.

Per questo motivo, il club sta cercando in tutti i modi di accontentare Antonio Conte regalandogli un pupillo come Arturo Vidal. Ecco a tal proposito il parere del noto agente Silvio Pagliari ai microfoni di Radio Sportiva: “Se Vidal vuole andare via fai fatica a tenerlo, ma sia il pubblico di Barcellona che Valverde vorrebbero trattenerlo. L’Inter sta facendo un mercato per vincere lo scudetto, alla Juve invece lo stanno facendo più ad ampio respiro perché la rosa è già straordinaria”.

