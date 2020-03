Pagliuca esalta il rientro di Handanovic: “È fondamentale. Ci sarà differenza tra il titolare e il secondo, o no?”

Intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, in vista del big match tra Juventus ed Inter Gianluca Pagliuca ha spiegato l’importanza del rientro tra i pali di Samir Handanovic, fuori dai campi da oltre un mese. Ecco le dichiarazioni dell’ex portiere.

Rientro Handanovic – «Il rientro di Handanovic per l’Inter è fondamentale. Certo stare un mese e mezzo fuori può dare a ogni portiere qualche problema. Avrà bisogno di un attimo di tempo per riprendere le misure sui cross e sulle uscite, una questione di millisecondi. Però è chiaro che l’occhio ci metterà un pochino a riabituarsi alle distanze».

Titolare vs riserva – «Da anni Handanovic è un punto di riferimento per l’Inter. In partite fondamentali come quella con la Juventus un conto è avere il portiere di riserva, un altro il titolare, peraltro capitano. Il livello di sicurezza cambia e non poco. Poi ci sarà una differenza tra il primo e il secondo, o no? Facile dire il portiere tanto deve solo parare, non è così. La gestione del reparto, delle distanze, dei momenti, è decisiva e il portiere è un ruolo cruciale».

Psicologia – «C’è un livello pratico, di bravura diciamo, che è indiscutibile. Ancora più importante però è il piano psicologico, avere tra i pali il capitano dà indubbiamente fiducia al resto della squadra, la sua assenza toglie certezze».

Match Scudetto – «Le due squadre arrivano alla pari. Se ci fosse stato il pubblico avrei dato un piccolo vantaggio, diciamo il 55%, alla Juventus, ma con le porte chiuse è tutto azzerato. Handanovic è un punto a favore per l’Inter».

