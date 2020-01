Pagliuca: “Ronaldo il fenomeno più forte dell’attuale. Conte ha grande personalità”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca ha parlato a lungo di Inter, raccontando aneddoti sul passato ed evidenziando le differenze di Ronaldo il Fenomeno con i due extraterrestri attuali del calcio mondiale.

PARARIGORI – “I dati non sono aggiornati? Sono aggiornatissimi invece. Anche se Handanovic mi ha raggiunto, l’importante è che il record dei rigori parato sia di un portiere dell’Inter”

INTER – “In campionato ha un po’ tirato il fiato dopo un girone straordinario. Condivido in pieno la politica della società di prendere giocatori importanti per aiutare chi ha iniziato la stagione. Di fronte c’è una Juventus che non perde quasi mai”

CONTE – “Credo che ci siano tanti allenatori bravissimi, ma lui è sicuramente uno dei migliori. Ha grande personalità e penso non gli manchi davvero nulla”

LA MIGLIOR GARA – “Inter-Sampdoria, vincemmo 2-0 a Milano e feci 30 parate, parando il rigore decisivo a Matthaus. Con quel successo eravamo davvero ad un passo dallo Scudetto, era il 5 maggio 1991”

RONALDO – “Ronaldo il Fenomeno era molto molto più forte del Ronaldo di adesso. Messi? Sono giocatori diversi, i due Ronaldo invece sono più punte”



