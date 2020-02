Palmeri: “Eriksen, l’Inter non faceva da 21 anni un colpo così. Ecco a chi lo paragono”

Con l’acquisto di Christian Eriksen l’Inter ha senza dubbio realizzato un vero e proprio colpo da 90, riportando alle stelle l’entusiasmo dei supporter nerazzurri per questo finale di stagione. E’ di questo avviso anche il noto giornalista Tancredi Palmeri, che scegliendo il centrocampista danese come colpo più importante di questa sessione di mercato in Europa, lo paragona all’arrivo di Bobo Vieri 21 anni fa. Ecco le sue parole: “Eriksen è un colpo straordinario. E’ stato pagato solo 20 milioni di euro grazie alla condizione contrattuale ma l’Inter ha realizzato un colpo che non faceva, probabilmente, da circa 21 anni. E cioè dall’arrivo in nerazzurro di Christian Vieri. Ecco quanto è importante il colpo Eriksen”.

