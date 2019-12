Palmeri: “Inter, senza premio Champions mercato complicato. Ora Conte deve rivedere le sue priorità”

Intervenuto nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato anche del mercato di riparazione in casa Inter, con le ultime novità da lui raccolte.

Ecco le sue parole:“Anche sull’altra sponda di Milano si rivede il mercato: strappare Kulusevski già a gennaio diventa sempre più difficile per l’Inter, la strada è in discesa per De Paul ma non è l’immediata priorità. Che sembra essere diventata invece Marcos Alonso. Da 2 mesi nemmeno convocato per scelta tecnica, pupillo di Conte che lo volle al Chelsea e nei quali 2 anni assieme inanellò le due migliori stagioni in carriera, e con la via aperta dal mercato di gennaio sbloccato per il Chelsea. Il quale parte dalla sparata di 40 milioni di €, con l’Inter che invece ne offre 20, e non è intenzionata ad arrivare oltre i 25 milioni per un 29nne. Il problema è che i piani adesso sono rivisti: si era messo in cantiere di arrivare ad almeno due obiettivi, ma senza premio Champions è molto complicata, a meno che non si ottengano formule particolari che per ora né l’Udinese né l’Atalanta sono disposte ad accettare. E dovendo scegliere, e ammesso che il rientro di Barella e Sensi sia nei tempi previsti, Conte prenderebbe Marcos Alonso, garanzia in fase offensiva e perfino sui calci piazzati. Una cosa è certa: tra recuperi al limite, e budget decurtato, il mercato dell’Inter proverà tutto il possibile fino al 31 gennaio”.

