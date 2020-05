Palomino: “Terzo posto? Tutto è possibile. Siamo l’Atalanta, ci proveremo fino alla fine”

Dopo l’impresa incredibile che la sta vedendo protagonista in Champions League, la nuova composizione della stagione non può che far comodo all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La formazione bergamasca avrà infatti tutto il tempo per cercare di blindare il posto Champions in campionato nei mesi di giugno e luglio, per poi concentrare le proprie forze sia mentali che fisiche esclusivamente nel mese di agosto per i quarti di finale della massima competizione europea.

Tra gli atalantini c’è pure chi crede nell’aggancio dell’Inter al terzo posto. E’ questo il caso dell’esperto difensore centrale José Luis Palomino, che sulle pagine de L’Eco di Bergamo ha parlato degli obiettivi della squadra: “Siamo a sei punti dall’Inter, non a 20. E con 13 partite da giocare, con 39 punti in palio, tutto è ancora possibile. Noi ci proveremo in tutti i modi, siamo l’Atalanta. Poi alla fine faremo i conti”.

