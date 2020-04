Il flop Pancev torna sulla sua esperienza all’Inter: “Fu il mio errore più grande. Atmosfera pessima: vi racconto tutto”

Darko Pancev è noto per essere uno di quei giocatori che viene praticamente sempre inserito in qualsiasi classifica sugli acquisti più deludenti della storia dell’Inter: e questo nonostante un decennio precedente all’esperienza nerazzurra in cui il calciatore aveva fatto sfaceli con le maglie di Vardar e Stella Rossa, squadre con cui aveva sempre mantenuto una media gol altissima. L’arrivo all’Inter nel 1992 – vi rimase sino al 1995, con una parentesi in prestito al Lipsia – rappresentò lo stop definitivo a una carriera che in quel momento poteva raggiungere il punto d’apice: anche se le colpe, certo, sono sempre di altri.

In un’intervista rilasciata a Goal.com, infatti, l’ex calciatore è tornato sulla propria esperienza nerazzurra, commentandola in questi termini: “Il mio più grande errore fu unirmi all’Inter – spiega – Arrivai in una squadra dove c’era una pessima atmosfera e un gioco difensivo, mi guardavano tutti come uno sconosciuto e penso che non mi supportarono mai abbastanza nel periodo di adattamento. L’errore fu mio perché avrei potuto firmare con un’altra società: all’epoca mi cercavano squadre come Real Madrid, Barcellona e Manchester United”.

Pancev prova ancora a spiegare le cause del suo flop: “Gli infortuni non furono la ragione del mio fallimento, quelli arrivarono più tardi – dichiara – Non c’era umanità in quella squadra, molti giocatori misero sotto pressione Bagnoli per far giocare Schillaci al posto mio, perché era italiano come loro e meritava di essere titolare. Non mi accettarono mai completamente. Poi litigai anche con l’allenatore e la dirigenza, era chiaro che il mio percorso non fosse sulla strada giusta. La stampa italiana fu durissima con me, i giornalisti proteggevano l’Inter e non me. Rimasi vittima di tutto il gioco”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!