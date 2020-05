Pandev: “Triplete? Era un gruppo fantastico. A gennaio sono stato vicino all’Inter, ma non potevo lasciare il Genoa”

Intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Goran Pandev non ha escluso di poter proseguire a giocare per un’altra stagione, contrariamente a quanto dichiarato qualche mese fa. Per via del coronavirus, infatti, l’ex attaccante dell’Inter potrebbe ritornare sulla sua scelta e posticipare di un anno l’addio al calcio giocato. A pochi giorni dal decennale della Champions League conquistata con i nerazzurri, il centravanti macedone ha ricordato alcuni dei migliori momenti trascorsi a Milano. Le sue parole:

Pandev, quanta voglia ha di tornare ad allenarsi insieme ai compagni e giocare una partita?

“Tantissima perché il calcio è la nostra vita. Passavamo tutto il giorno insieme, come una famiglia, e ora non ci vediamo da quasi due mesi. E’ dura ma ci sentiamo, stiamo in contatto e non vediamo l’ora di ritrovarci tutti”.

Crede sia possibile ricominciare il campionato?

“Lo spero, ma la decisione spetta alle autorità competenti che faranno la scelta migliore. Serve prima di tutto la massima sicurezza, poi se si riprenderà sarò felice perché il campo mi manca tanto”.

Se il campionato terminerà, come sarà il finale del Genoa?

“Mi dispiacerebbe se la Serie A dovesse chiudersi qui perché nell’ultimo periodo abbiamo fatto grandi cose. Prima dello stop abbiamo dimostrato che questa squadra si può salvare tranquillamente”.

Con Nicola avete vinto 3 delle ultime 4 gare giocate.

“Il suo arrivo ha portato entusiasmo e fiducia nel gruppo. E’ una persona onesta e vera, che dice tutto in faccia. Prima della trasferta di Firenze ci ha parlato chiaramente e da lì è cambiato tutto. I risultati si sono visti: negli ultimi quattro incontri ne abbiamo vinti tre perché dentro avevamo la convinzione di poter fare bene”.

E lei è stato protagonista segnando 4 reti nelle ultime 8 gare giocate.

“Vero, ma per me i gol non sono mai fondamentali: la squadra viene sempre prima e la cosa importante è fare punti. Mi impegno ogni giorno in allenamento per essere al meglio e aiutare i compagni. Nell’ultimo periodo stavo molto bene fisicamente, una cosa che per un atleta è importante”.

Tra dieci giorni sarà il decimo anniversario della vittoria della Champions League dell’Inter. Cosa aveva di speciale quella squadra?

“Sono già passati dieci anni, ma quei ricordi mi tornano sempre in mente. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario e non so se qualche altra formazione potrà ripeterlo. Eravamo un gruppo fortissimo e unito. Non ci mancava niente. Anche Dio ci ha aiutato e così abbiamo vinto tutto“.

Il valore aggiunto era Mourinho in panchina?

“Lui era una persona splendida e un allenatore che ci ha dato tanto“.

Che effetto le fa essere rimasto l’unico titolare di quella formazione ancora… in carriera?

“Sicuramente sono felice perché giocare così tante partite in una squadra così forte non era semplice, ma ho lavorato duro per farmi trovare pronto e dare tutto in campo. Ero titolare nei match più importanti, inclusa la finale di Champions. Ho fatto tutto quello che mi ha chiesto il mister compreso l’esterno, anche se sono sempre stato una prima o seconda punta“.

Se dovesse scegliere solo una partita o una sua rete di quell’annata, quali direbbe?

“Ricorderò sempre il gol nel derby che abbiamo vinto in inferiorità numerica. E poi la rete con il Bayern che ci ha permesso di qualificarci ai quarti di finale di Champions League. Ho molti bei ricordi del periodo all’Inter“.

Quanto è stato vicino a tornare a Milano lo scorso gennaio?

“C’è stato qualcosa, ma anche se l’Inter è la squadra che mi ha portato in Italia e mi ha cambiato la vita, sentivo di dover rimanere qui al Genoa. E’ quello che mi ha detto subito anche la mia società. Volevamo, vogliamo salvarci. Qui a Genova la gente mi vuole davvero bene ed è giusto che finisca la carriera nel club più antico d’Italia“.

