Pandini carica l’Inter Women: “Contente del nostro atteggiamento: ora testa alla Juventus”

Intervistata dai microfoni di Inter TV, la calciatrice nerazzurra Marta Pandini ha commentato il risultato nato nel derby contro il Milan, caricando l’ambiente in vista delle prossime sfide di campionato, con la trasferta contro la Juventus già in programma.

“Siamo molto felici – racconta Marta Pandini – per come è andata la partita: sull’1-0 eravamo tranquille e dobbiamo continuare su quell’onda lì. Il mister ci ha fatto i complimenti a fine gara nonostante il risultato e questo fa capire che l’importante è l’atteggiamento e l’approccio alla gara, poi il risultato è solo una conseguenza. Noi al momento siamo contente del nostro atteggiamento”. Ora per l’Inter Women arriva la sosta: “Servirà per recuperare due-tre compagne fondamentali: continuiamo a lavorare senza perderci d’animo perché siamo su una buona strada. Dopo la sosta arriva la Juventus e dobbiamo continuare ad impegnarci. Siamo cresciute nell’essere squadra, conoscere i nostri pregi e difetti ed unirci, aiutandoci. Rincon e Nyman? Due acquisti molto importanti, sono molto felice di loro sia come persone sia dal punto di vista del gruppo. Mi trovo bene sia con Linda che con Yorelin, mi trovo molto bene con entrambe”. Queste le parole di Marta Pandini rilasciate ad Inter TV: dal derby, l’Inter Women salva l’atteggiamento e guarda con convinzione alle prossime sfide.

