Panucci: “L’Inter sta costruendo una squadra importante, ma la Juve resta favorita”

In una lunga intervista andata questa mattina in edicola sulle pagine del Corriere dello Sport, Christian Panucci ha offerto il suo punto di vista sull’attuale crisi che sta investendo anche il mondo del calcio. L’ex difensore di Roma e Inter, come tante altre personalità all’interno del mondo del calcio, non vuole affrettare i tempi per la ripresa del campionato, consapevole dei rischi che si potrebbero correre qualora il virus non fosse ancora stato del tutto sconfitto.

Sulla lotta al vertice del campionato, poi, Panucci ha le idee abbastanza chiare: “La Juve è sempre la favorita, la Lazio ha fatto qualcosa di straordinario, l’Inter è sulla strada della costruzione di una squadra importante, l’Atalanta è stata una formidabile conferma, entrare tra le prime otto d’Europa è un risultato eccezionale, frutto di una grande programmazione. La Roma è una squadra di qualità, a volte molto fragile”.

