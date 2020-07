Paparesta: “Fallo di Kolarov su Lautaro è oggettivo. Conte non gode di buona stampa”

La polemica inaspettata di Antonio Conte sulla composizione dei calendari che avrebbe sfavorito la sua formazione, sta effettivamente trovando conferma sia nei numeri che rivelano come i suoi uomini abbiano spesso riposato meno degli avversari, che nelle opinioni della critica. Per ultimo, l’ex arbitro Gianluca Paparesta dagli studi di Sportitalia ha evidenziato le ragioni del tecnico leccese, spiegando come questo aspetto forse sottovalutato abbia potuto fare la differenza. Inoltre, l’ex direttore di gara con occhio esperto ha bacchettato Di Bello per l’errore commesso sul gol di Spinazzola in Roma-Inter.

Queste le sue parole: “Il fallo di Kolarov su Lautaro è un fatto oggettivo. Come dice Conte, anche gli arbitri in questo periodo sono sotto stress, ma resta il fatto che il gol dell’1-1 dei giallorossi andava annullato. Il calendario? Conte ha ragione: i dati parlano chiaro, la sua squadra ha riposato meno rispetto di diretti avversari ed è un dettaglio che sicuramente fa la differenza. Conte è uno che dice quello che pensa: non gode di buona stampa, non si fa volere bene dai giornalisti”.

