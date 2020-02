Il paragone ‘sexy’ di Biasin alla domanda sull’inserimento di Eriksen

Si sta discutendo parecchio negli ultimi giorni in merito alla doppia esclusione di Antonio Conte nei confronti di Christian Eriksen, sia in occasione del match di Coppa Italia contro il Napoli, che in campionato nello scontro diretto contro la Lazio. Le sconfitte rimediate dalla formazione nerazzurra in entrambe le occasioni, hanno sicuramente fornito una buona ragione ai vari critici per attaccare ulteriormente il tecnico interista e porre in primo piano il tema legato al danese.

Il giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin, ha invece tutt’altra idea rispetto all’inserimento di Eriksen, come palesato più volte negli ultimi giorni. Per rendere ancor più chiara la propria opinione, ecco che il cronista ai microfoni di Radio Sportiva ha utilizzato un paragone diverso dal consueto per far capire quanto il danese potrà presto diventare protagonista con Conte.

Non credi che rispetto al credo calcistico di Conte ci possa essere un problema di inserimento per Eriksen?

“Guarda, a uno possono piacere le bionde e non le rosse, ma se è single e può uscire con Miriam Leone secondo me ci esce e anche di corsa”.

