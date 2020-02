Pardo teme l’Inter per lo scudetto: “Juventus favorita ma i nerazzurri sanno essere pericolosi”

Intervistato in occasione del programma “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte, il giornalista e conduttore Pierluigi Pardo analizza secondo il suo punto di vista la situazione in testa alla classifica e la prossima giornata di campionato ricca di insidie.

“Questa giornata sarà molto interessante – confida Pardo – non decisiva magari, ma sarà un bel turno e potrà regalarci emozioni. Juventus, Inter e Lazio credo che se la giocheranno fino alla fine. E’ chiaro che i bianconeri sono favoriti perché hanno più forza grazie alla rosa e all’abitudine alla vittoria. La Lazio tra le tre in testa è la squadra che sta meglio ma sono curioso di vederla a Parma per capire come reagirà. L’Inter ha qualcosa in meno rispetto alla Juventus ma se tra un paio di mesi sarà ancora lì potrà essere molto pericolosa”. Questo il pensiero raccontato da Pierluigi Pardo: nerazzurri in corsa per qualcosa di grande, ma in pole position c’è sempre la Juventus.

