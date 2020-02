Pari tra Lazio e Verona nel recupero: i biancocelesti falliscono il sorpasso sull’Inter

Non va oltre lo 0-0 la Lazio che impatta all’Olimpico contro l’Hellas Verona. Nel match valevole per il recupero della 17esima giornata, rinviato a causa degli impegni dei biancocelesti in Supercoppa, i ragazzi di Simone Inzaghi mancano l’appuntamento con i tre punti, rinviando così il sorpasso sull’Inter di Antonio Conte.

Subito pericoloso il Verona al 16′: deviazione di Pessina e gran parata di Strakosha che evita il gol e si supera poi su Borini. Ci prova Immobile quattro minuti più tardi, ma Silvestri evita il gol con i piedi. Il portiere del Verona è super anche a 8′ dall’intervallo su Luis Alberto, vicinissimo al vantaggio. Prima del riposo, il dieci della Lazio centra il palo col destro dal limite, bissando il legno poco oltre l’ora di gioco sempre dal limite e sempre di destro. Immobile e Borini gli ultimi protagonisti del match prima del triplice fischio: è 0-0 all’Olimpico, con la Lazio a -1 dall’Inter.



