Parla Cedric Soares: “Che vittoria ad Euro2016! Dispiaciuti per il rinvio del prossimo al 2021”

Intervistato dalla TV portoghese Eleven Sports, l’ex terzino dell’Inter Cedric Soares, ora all’Arsenal, ha ricordato con piacere la vittoria ottenuta con il suo Portogallo ad Euro2016, nel quale la Francia è stata vittima del gol di Eder, che ha consegnato la coppa ai lusitani. Ecco qui di seguito le dichiarazioni di Cedric Soares.

Euro 2016 – “Mi ricordo con una enorme gioia delle celebrazioni dopo la vittoria nel Euro 2016. I momenti di convivialità tra la squadra e i tifosi alla fine sono stati incredibili. È stata veramente una grande gioia che abbiamo dato al nostro popolo. Giocare con la Nazionale è diverso, perché rappresenti tutto il paese, sei una bandiera. Quel trofeo rimarrà per sempre nella storia del Portogallo, ed anche nella mia memoria”.

Euro 2020 posticipato al 2021 – “È chiaro che è con tristezza che vediamo lo spostamento dell’Europeo al 2021, eravamo tutti ansiosi di rigiocare questo torneo. Io però vedo il lato positivo: questo rinvio fa sì che il Portogallo sia campione d’Europa per un altro anno, quindi per almeno 5 anni, un tempo più lungo. È un campionato europeo e tutti i calciatori vogliono essere lì, me compreso. È un mio obiettivo e darò tutto per il mio club, l’Arsenal, per poi poter rappresentare la mia Nazionale”.

Cristiano Ronaldo – “È una grande persona e un grande giocatore. Credetemi, non è un caso che lui abbia vinto tutto ciò che ha vinto. Ha una routine e una vita davvero equilibrata, una persona con grande volontà di vincere ed è molto ambizioso. Fuori dal campo, soprattutto nei lunghi ritiri della nazionale, lui cerca sempre di unire il gruppo e condividere le sue esperienze con noi. Tutto ciò che arriva da Ronaldo, noi cerchiamo di ascoltare e di interiorizzarlo. È molto importante per il gruppo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!