Parla de Vrij: “Conte tatticamente mostruoso, ha una mentalità impressionante. Ecco come si pronuncia davvero il mio cognome”

Pronuncia cognome – “La pronuncia giusta è ‘De Fri’ e significa ‘il libero’. Nei Paesi Bassi il Van indica il ‘Da’”.

Città e cibo italiani preferiti – “È una domanda difficile perché a Milano mi sento a casa, ma anche Roma è una città sorprendente, nella quale sono stato benissimo. Forse il posto preferito è il Colosseo: ogni volta che andavo lì rimanevo a bocca aperta. Il cibo preferito, invece, è la pasta al pesto”.

Bastoni – “Prima di tutto devo dire che Bastoni è un ragazzo straordinario e di compagnia. È ancora molto giovane ma ha già saputo proporsi bene ad alti livelli. Ha molte potenzialità, io gli dico di continuare a lavorare su se stesso e migliorare ogni giorno per trarre il meglio di sé”.

Conte – “Il mister mi piace molto, è molto bravo tatticamente. Sa come preparare al meglio le partite e come preparare noi calciatori. La sua mentalità è impressionante: è un vincente nato che odia a morte perdere”.

Giornata tipo durante il lockdown – “Purtroppo siamo stati costretti a fermarci per via del Coronavirus per parecchi mesi. Per restare in forma abbiamo fatto esercizi e programmi individuali, ed oltre a questo, ho letto libri, visto film… non c’era molto altro da poter fare”.

Valutazione stagione – “È andata molto bene, ogni giorno ho cercato e cerco tuttora di migliorare me stesso. Penso di poter fare ancora meglio nelle prossime stagioni”.

Rapporto con De Ligt – “Sta prendendo lezioni di italiano, credo lo faccia ancora adesso… con lui si è creato un buon rapporto fin dal primo giorno in cui ci siamo incrociati in Nazionale. Adesso siamo in un Paese diverso, ma a volte andiamo ancora a cena insieme o facciamo qualcosa. Si è creata una bella amicizia tra di noi”.

Lukaku e le lingue – “Se è un genio? È molto bravo, anche se parlare già francese e spagnolo gli ha reso più semplice integrarsi. Però è stato impressionante per la velocità con la quale ha iniziato ad esprimersi in italiano. Penso sia davvero un genio (ride, ndr)”.

Tanti tifosi in Cina – “Li ringrazio per il loro sostegno. L’anno scorso abbiamo visto con i nostri occhi quanti siano, quindi li ringrazio. È stata un’annata speciale ed indimenticabile”.

