Lukaku risponde ai tifosi: “Lasciare l’Inter? Siete pazzi? Amo stare qui!”. Poi scherza con Brozovic: “Io sarò brutto, ma tu con quei capelli…”

Direttamente da casa sua a Milano, Romelu Lukaku ha tenuto una diretta Instagram per parlare insieme ai suoi fans, che puntualmente, come ogni volta, lo hanno travolto di affetto e calore. Al suo interno, oltre alla raccomandazione di rimanere a casa, il gigante belga ha risposto anche ad alcuni supporters nerazzurri.

Quarantena – “Dopo la quarantena andrò ad allenarmi, sarà questa la prima cosa che farò. A livello economico molta gente è in difficoltà. Credo che se si possa aiutare, ora, si debba farlo”.

Giocatore africano preferito – “Direi Drogba ed Eto’o”.

Italia – “È un bellissimo paese, sono contento di essere qui! Mio fratello me ne ha parlato bene e sono contento di aver scelto questo paese”.

Migliori gol – “Uno contro il Chelsea in FA Cup, ma soprattutto il primo che ho segnato in tutta la mia carriera!”.

Lingua – “Io parlo olandese, francese, inglese, portoghese ed italiano”.

Lasciare l’Inter – “Se ci sto pensando? No, sei pazzo? Amo stare qui!”.

Infine, irrompe Brozovic che, nei commenti della diretta, gli scrive: “Sei brutto!”. E Big Rom risponde: “Io sarò brutto, ma sono molto più bello di te. Ora con questi capelli non va bene, devi rasarti come me!”. Poi gli fa i complimenti: “Lo dico sempre, per me è uno dei top il nostro Brozo!”.

