Parla Marani: “L’Inter ha bisogno di alzare il livello del gioco, Eriksen chiave di volta”

Il giornalista Matteo Marani, presentando su Sky Sport la sfida si stasera tra l’Inter ed il Brescia ha fatto il punto della situazione sul momento dei nerazzurri: “Nell’Inter non c’è la costruzione di gioco che c’è nella Juventus, la filosofia è diversa, più di squadra. I nerazzurri giocano in maniera molto corale e per questo hanno bisogno di stare bene fisicamente, ma in questo momento la squadra non sta bene. Penso che in questo momento l’Inter abbia bisogno di qualche giocata di livello superiore e di Christian Eriksen, che deve dare il cambio in questo senso. L’inserimento chiede fisiologicamente un po’ di tempo, nelle prime partite dopo la pausa aveva anche fatto sperare ma poi ha avuto una flessione. Però è lui che deve trascinare”.

