Parma-Atalanta 1-2, Malinovsky e Gomez proiettano i bergamaschi davanti all’Inter

L’Atalanta si sbarazza della pratica Parma con una rimonta eccezionale nel secondo tempo e si proietta al secondo posto in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter, proprio prima della sfida decisiva in programma sabato sera.

Il vantaggio iniziale di Kulusevski non è bastato a ducali che hanno dovuto subire il ritorno degli uomini di Gasperini: Malinovsky e Gomez nella ripresa hanno portato tre punti fondamentali per i bergamaschi che possono così ancora sperare nel secondo posto. L’ultima giornata, con Atalanta-Inter in programma, sarà decisiva.

