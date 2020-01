Parma e Torino su Di Gregorio: priorità al Pordenone da parte dei nerazzurri

Protagonista in Serie B con il Pordenone, rivelazione del campionato, ed uno dei portieri più chiacchierati del mercato italiano. Michele Di Gregorio sta provando a farsi largo nel grande calcio italiano e sono già diverse le formazioni pronte ad acquistarlo per affidare ai suoi guantoni il futuro della propria difesa. Come riportato infatti da Il Messaggero, il numero uno dei friulani di proprietà dell’Inter è inseguito sia dal Parma sia dal Torino.

Classe 1997, esploso con la maglia del Pordenone, Di Gregorio è uno dei prospetti più interessanti dell’attuale campionato cadetto e sta trascinando i ramarri ai piani alti della classifica. Parma e Torino tentano l’Inter, ma eventuali operazioni verrebbero rinviate al prossimo giugno. I friulani, dove il portiere è in prestito, infatti non vorrebbero privarsi del giocatore e possono godere di un diritto di riscatto per acquistarlo a titolo definitivo. I nerazzurri hanno conservato un diritto di controriscatto, ma ducali e granata sono pronti all’assalto. Solo contatti però quelli di gennaio per il portiere protagonista in Serie B.

