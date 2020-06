Parma-Inter, l’aneddoto di Recoba: “Quel gol dedicato a Samuele…”

Intervistato da InterTV in occasione di Parma-Inter, l’ex fantasista dell’Inter Alvaro Recoba ha raccontato un aneddoto legato a quel Parma-Inter del 22 dicembre 2002. Partita in cui lui segnò su rigore la rete decisiva dell’1-2, che permise ai nerazzurri di concludere la prima parte di stagione da campioni d’inverno. Un gol, quello del Chino, con una dedica speciale: “Pochi giorni prima della partita ero andato proprio a Parma a trovare un ragazzo interista, Samuele. Lui era andato in coma, ma quando entrai aveva gli occhi aperti, io gli dissi che domenica avrei fatto un gol per lui. In quella partita eravamo in emergenza, tutti gli attaccanti erano infortunati, quando ho segnato il gol ho alzato la maglia con scritto “Forza Samuele”. Poi ho saputo che sabato si era svegliato.”

