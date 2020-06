Parma-Inter, Bastoni (Inter TV): “Abbiamo dimostrato che gruppo siamo. Per il rush finale…”

In soli tre minuti l’Inter segna due reti con due centrali di difesa, Stefan De Vrij ed Alessandro Bastoni, e ribalta il Parma portando a casa tre punti molto importanti dopo il pareggio in casa contro il Sassuolo.

Al termine del match ha parlato il man of the match Alessandro Bastoni ai microfoni di Inter TV: “Ho fatto un gol importante, ci siamo dimostrati gruppo fino alla fine perché non abbiamo mai smesso di spingere. E’ fondamentale in vista del rush finale”.

GERVINHO – “Conosco il loro modo di giocare avendoci giocato lo scorso anno. Con questo modulo possiamo concedere qualcosa in ripartenza, ma lo sappiamo da inizio anno. Abbiamo intrapreso questa strada e dobbiamo continuare così”.

STAGIONE – “La classifica la guardiamo relativamente, era importante vincere per il morale dopo il brutto pareggio di mercoledì contro il Sassuolo. Ci deve dare morale per il finale di stagione”.

ESULTANZA – “Sono interista, l’ho sempre detto da quando sono arrivato. Voglio vincere con questa maglia”.



