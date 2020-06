Parma-Inter, Bergomi: “I difensori dell’Inter hanno risolto la gara, ma devono migliorare: per loro difficoltà in tutto il girone di ritorno”

Negli studi di Sky Sport, seduto al tavolo degli opinionisti allo Sky Calcio Club, Beppe Bergomi analizza la vittoria nerazzurra in casa del Parma, giunta grazie ai colpi di testa di de Vrij prima e Bastoni poi. Nonostante una prestazione rivedibile, l’Inter è riuscita ad avere la meglio sugli emiliani allenati da D’Aversa.

Ecco le parole di Beppe Bergomi: “I difensori dell’Inter hanno risolto la partita ed hanno sofferto tanto, perché i tre attaccanti del parma hanno giocato bene. Cornelius per fisicità, Gervinho per velocità e per il gol, Kulusevski ha giocato molto bene. Godin c’entra poco sull’azione del gol, de Vrij si è fatto trovare fuori posizione; in tutto il girone di ritorno la difesa dell’Inter ha avuto difficoltà, perché a campo aperto non hanno velocità per poter reggere. In molte situazioni, però, prendono gol a difesa schierata“.

Poi, aggiunge: “Solitamente, non pensi a cambiare un difensore; con cinque sostituzioni, invece, puoi pensare di mettere dentro Bastoni. Bisogna essere più abili nei cambi per migliorare la propria squadra: l’Atalanta, ad esempio, ha sostituzioni ottimali.

