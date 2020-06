Parma-Inter, Biraghi (Sky): “Oggi dobbiamo fare la grande squadra e reagire subito”

L’Inter questa sera contro il Parma deve per forza di cose, vista la fuga di Juve e Lazio e il fiato sul collo dell’Atalanta, fare i 3 punti. A pochi istanti dal calcio di inizio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Biraghi ha dichiarato: “Oggi sappiamo che dobbiamo comportarci da grande squadra. Quelle che reagiscono subito, che rialzano la testa. Per me avere continuità è importante, ma la cosa che conta è vincere per tornare subito sulla strada giusta”.

