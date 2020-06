Parma-Inter, Biraghi (InterTV): “Conosciamo le caratteristiche del Parma, dobbiamo ripartire vincendo”

Intervenuto ai microfoni di InterTV prima di Parma-Inter, Cristiano Biraghi ha detto la sua sul match del Tardini: “Speriamo di ripartire facendo tanti gol e soprattutto vincere la partita, che è quello che ci interessa dopo non aver battuto il Sassuolo. C’è stato poco tempo per lavorare sul campo in questi giorni perché subito dobbiamo rigiocare, ma la cosa positiva è che giochiamo subito dopo una partita che non è andata come volevamo.”

PARMA – “Sappiamo le caratteristiche del Parma, all’andata a San Siro le abbiamo viste, ci faremo trovare pronti.”

