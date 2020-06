Parma-Inter, Brozovic non è partito per il match di questa sera

Non solo sessione di mercato e il colpo Hakimi, l’Inter è incentrata anche per la trasferta di questa sera alle 21.45 contro il Parma. Come riporta Marco Barzaghi di Sky Sport, Marcelo Brozovic non è stato convocato e non è partito per Parma, reduce ancora dall’infortunio che l’ha tenuto fuori dal campo anche per la sfida contro il Sassuolo.

Antonio Conte, quindi, dovrà fare ancora a meno del suo centrocampista e dovrebbe schierare questo 11 per la sfida di questa sera al Tardini di Parma. Le probabili formazioni:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!