Parma-Inter, D’Aversa racconta Conte: “Un martello, ma proveremo a complicargli la vita”

Intervistato dal canale YouTube ufficiale della Serie A, l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha raccontato nel dettaglio il suo rapporto con il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte, in vista del match di domenica sera contro l’Inter.

“Il legame con Antonio nasce dai tempi di Siena – racconta D’Aversa – una conoscenza che con il passare del tempo è diventata sempre più amicizia. È il padrino di mia figlia e con lui si è instaurato un legame importante”. Caratterialmente, i due tecnici sono simili: “Antonio è un martello, un allenatore che riesce a far rendere ogni giocatore al 120%, porta tutti al massimo utilizzando un sistema di gioco, il 3-5-2, un po’ difensivista portando ampiezza agli attaccanti. Ha un pessimo rapporto con la sconfitta o con la non vittoria. Quando non vince, aspetto qualche giorno prima di chiamarlo. La partita d’andata è emblematica, non ci siamo salutati perché eravamo entrambi un po’ arrabbiati”.

Alta tensione in vista della gara di domenica sera, in cui il Parma proverà a complicare i piani dell’Inter: “Credo che la sua squadra vada limitata dove si riesce, nel limitare le ampiezze e le verticalizzazioni degli attaccanti che possono far male. Dovremo essere bravi anche noi a creare loro qualche difficoltà”. Questo il messaggio lanciato dal tecnico dei ducali Roberto D’Aversa in vista dell’impegno delicato del Tardini di domenica.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!